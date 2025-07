Eine Verpflichtung von Marko Arnautovic erweist sich für Rapid als schwieriges Unterfangen. Erst kürzlich haben die Hütteldorfer ihr Angebot für den ÖFB-Rekordstürmer nachgebessert >>>.

Klappt es mit "Arnie" nicht, wollen die Grün-Weißen auf den "Plan B" ausweichen. Für diesen stecken mehrere Namen im Talon.

So berichtet der Journalist Lorenzo Lepore via "X", dass an niemand geringerem als Davie Selke Interesse herrschen soll.

Aktuell ist der 30-jährige Deutsche vereinslos, zuletzt schoss er den HSV mit 22 Saisontoren zum Aufstieg und sich selbst zum Schützenkönig der 2. deutschen Bundesliga.

Höchstes Gehalt der Rapid-Geschichte

Rapid würde sich seine Verpflichtung offenbar einiges kosten lassen.

Laut Lepore soll Rapid einen Deal vorbereiten, der Selke zum bestbezahlten Spieler der Vereins-Historie machen würde. Weitere Verhandlungen sollen demnach am heutigen Donnerstag stattfinden.

Zuletzt gab es für den Stürmer konkretes Interesse aus der Türkei. Unter anderem soll Antalyaspor im Werben um Selke eingestiegen sein (Alle Infos >>>). Dort könnte Selke laut "Bild" mit einem Jahresgehalt um die zwei Millionen Euro rechnen.

Oder doch ein junger Däne?

Kurz darauf bringt die "Krone" auch eine weitere Option ins Spiel: Isak Jensen.

Der 21-jährige Däne - nicht zu verwechseln mit Quasi-Abgang Isak Jansson - spielt in seiner Heimat bei Viborg FF, hat zehn Spiele für Dänemarks U21 zu Buche und auch schon ein Jahr in der Major League Soccer in der Vita stehen.

"Er ist eine von mehreren Optionen", bestätigt Katzer - wie üblich bei Gerüchten - das Interesse nur diskret. Jensen hat bei Viborg noch zwei Jahre Vertrag, der Marktwert beläuft sich auf rund 2,7 Millionen Euro.