Schock! Sturm-Keeper nach Fahrradunfall wochenlang out

Der bei Sturm Graz als Einsergoalie vorgesehene Daniil Khudyakov fällt lange aus.

Wie der amtierende Meister am Donnerstag mitteilte, erlitt der Russe am Mittwoch im Camp in Irdning auf dem Weg zum Training bei einem Fahrradsturz eine schwere Handgelenksverletzung, wurde bereits operiert und muss wochenlang pausieren.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen sprach von einer Verletzung "zu einem denkbar unglücklichen Zeitpunkt".

Der Deutsche machte keine Angaben dazu, ob Sturm nun einen neuen Tormann verpflichten wird.

Derzeit stehen den Grazern nur noch Ersatztorhüter Matteo Bignetti sowie die Sturm-II-Goalies Elias Lorenz und Christoph Wiener-Pucher zur Verfügung.