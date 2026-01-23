Offiziell! Salzburg klärt Zukunft von Johannes Moser

Der FC Red Bull Salzburg verstärkt sich mit Johannes Moser, der bis vor kurzem beim Kooperationspartner FC Liefering unter Vertrag stand.

Der U17-WM-Torschützenkönig unterschreibt kurz nach Erreichen seiner Volljährigkeit einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030, wird jedoch weiterhin als Kooperationsspieler in der ADMIRAL 2. Liga zum Einsatz kommen.

2021 wechselte der heute 18-jährige Kärntner aus seiner Heimat in die Akademie der "Bullen", wo er die Nachwuchsmannschaften beginnend von der U-15 bis zur U-18 durchlief. In der zweiten Liga kam er bei Liefering in 13 Spielen auf ein Tor.

Bei der U17-WM in Katar kürte sich der Mittelfeldmann zum Torschützenkönig. Er traf für den Vizeweltmeister achtmal.

"Werden ihm die nötige Zeit geben"

"Wir freuen uns, dass sich Johannes dafür entschieden hat, seinen Weg beim FC Red Bull Salzburg fortzusetzen, wohlwissend, dass es für ihn nach der U17 Weltmeisterschaft einige internationale Interessenten gegeben hat. Wir sind von seinem Talent absolut überzeugt, werden ihm deshalb die nötige Zeit zur Entwicklung geben und keinen Druck ausüben", sagt der Geschäftsführer Sport, Marcus Mann.

Moser selbst erklärt: "Der Wechsel zum FC Red Bull Salzburg ist für mich ein großer Schritt und eine tolle Chance, der ich mit viel Freude entgegenblicke. Ich freue mich auf die kommenden Monate und bin bereit, alles für den Verein zu geben, um erfolgreich zu sein."