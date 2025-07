Der GAK vermeldet die Verpflichtung von Alexander Hofleitner!

Der baumlange Angreifer kommt von der SV Kapfenberg aus der ADMIRAL 2. Liga und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Für die "Falken" erzielte Hofleitner in 52 Spielen 27 Tore und war in der vergangenen Saison der beste rot-weiß-rote Torschütze in LigaZwa.

"Es freut uns sehr, dass wir den besten österreichischen Torschützen der 2. Liga zu uns holen konnten. Mit seiner Arbeit gegen den Ball, seinem Torriecher und seiner Größe entspricht er genau dem Spielerprofil, nach dem wir gesucht haben. Weiters sehen wir in ihm großes Entwicklungspotenzial und sind davon überzeugt, dass wir es gemeinsam mit ihm ausschöpfen können", so Sportdirektor Dieter Elsneg über die Neuverpflichtung.