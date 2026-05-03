Verstärkung aus Salzburg für Arnautovic?

Beim FC Red Bull Salzburg könnte sich im Sommer ein Abgang anbahnen: Aleksa Terzic steht im Fokus von Roter Stern Belgrad.

Der serbische Meister soll laut "Mozzart sport" bereits konkrete Schritte für eine Verpflichtung des 26-jährigen Linksverteidigers gesetzt haben.

Demnach besteht sowohl beim Spieler als auch bei Salzburg eine grundsätzliche Bereitschaft für einen Transfer.

Rückkehr zu den Wurzeln?

Für Terzic wäre es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Zwischen 2010 und 2017 wurde er in der Jugend von Roter Stern ausgebildet. In der Saison 2018/19 kam er zudem auf zwei Pflichtspieleinsätze für die Profis und wurde serbischer Meister.

Seinen Durchbruch schaffte der 15-fache Teamspieler Serbiens jedoch erst in Italien beim FC Empoli und der Fiorentina. 2023 wechselte er schließlich für rund 5,4 Millionen Euro nach Salzburg.

Durchwachsene Zeit in Salzburg

In drei Spielzeiten bei den "Bullen" kommt Terzic bislang auf 85 Einsätze und drei Tore.

Ein Titelgewinn blieb ihm in dieser Zeit allerdings verwehrt. Bereits im vergangenen Sommer galt der Abwehrspieler als möglicher Abgangskandidat.

Bei einem Wechsel nach Belgrad würde Terzic künftig auch mit ÖFB-Rekordspieler Marko Arnautovic zusammenspielen, der ebenfalls beim serbischen Topklub unter Vertrag steht.

Bedarf auf der linken Seite

Roter Stern sucht aktuell Verstärkung auf der linken Abwehrseite, da bei mehreren Spielern Abgänge drohen. Terzic gilt dabei als Wunschlösung – und könnte schon bald in seine Heimat zurückkehren.