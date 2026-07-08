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Wechselt Kap-Verdes WM-Held an die Seite von Lionel Messi?

Der Torhüter ist derzeit vereinslos. Möglicherweise zieht es ihn nach starken Leistungen in die USA.

Wechselt Kap-Verdes WM-Held an die Seite von Lionel Messi? Foto: © IMAGO / Xinhua
Textquelle: © LAOLA1
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Vozinha zählt zu den Shootingstars der WM 2026.

Der 40-jährige Torhüter von WM-Debütant Kap Verde überzeugte mit herausragenden Leistungen, spielte zwei Mal zu Null – unter anderem gegen Spanien – und hatte dadurch großen Anteil am Sechzehntelfinal-Einzug des Inselstaates.

Schluss war für Kap Verde gegen Titelverteidiger Argentinien um Lionel Messi. Ausgerechnet an der Seite des Superstars könnte es für Vozinha künftig jedoch weitergehen.

Wechsel zu Inter Miami?

Wie die "Marca" berichtet, soll der Torhüter vor einem Wechsel in die MLS zu Inter Miami stehen. Sein Vertrag beim portugiesischen Zweitligisten Chaves war zuletzt ausgelaufen, sodass Vozinha ablösefrei zu haben wäre.

Die meisten Einsätze seiner Karriere sammelte Vozinha für AEL Limassol. Für den Klub aus Zypern stand der Torhüter 135-mal zwischen den Pfosten. Zudem absolvierte er 51 Partien für GD Chaves und 39 Einsätze für AS Trenčín.

Mit dem Wechsel zu Inter Miami würde er in seiner Profikarriere erstmals außerhalb Europas spielen.

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