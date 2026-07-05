Zurück in die Heimat: Red Bull Salzburg gibt Douglas Mendes ab

Red Bull Salzburg verkündet den Abgang von Douglas Mendes.

Der Innenverteidiger wechselt zum brasilianischen Zweitligisten Vila Nova FC.

Nur ein Einsatz für die "Bullen"

Mendes kam Anfang 2023 nach Salzburg, absolvierte für die "Bullen" aber letztlich nur ein Spiel. Zwischenzeitlich wurde er an den FC Liefering und RB Bragantino verliehen.

Sein neuer Klub steckt mitten im Kampf um den Aufstieg in die brasilianische Serie A. Nach 15 Spielen in der Ganzjahresmeisterschaft belegt der Klub momentan den dritten Rang, zwei Punkte hinter Tabellenführer Novorizontino.