NEWS

Zurück in die Heimat: Red Bull Salzburg gibt Douglas Mendes ab

Der Innenverteidiger schaffte bei den "Bullen" nie den Durchbruch und kehrt nach Brasilien zurück.

Zurück in die Heimat: Red Bull Salzburg gibt Douglas Mendes ab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Red Bull Salzburg verkündet den Abgang von Douglas Mendes.

Der Innenverteidiger wechselt zum brasilianischen Zweitligisten Vila Nova FC.

Nur ein Einsatz für die "Bullen"

Mendes kam Anfang 2023 nach Salzburg, absolvierte für die "Bullen" aber letztlich nur ein Spiel. Zwischenzeitlich wurde er an den FC Liefering und RB Bragantino verliehen.

Sein neuer Klub steckt mitten im Kampf um den Aufstieg in die brasilianische Serie A. Nach 15 Spielen in der Ganzjahresmeisterschaft belegt der Klub momentan den dritten Rang, zwei Punkte hinter Tabellenführer Novorizontino.

Mehr zum Thema

Vom Absteiger zum Aufsteiger? Lustenau testet Ex-Linzer

Vom Absteiger zum Aufsteiger? Lustenau testet Ex-Linzer

Bundesliga
10
Transfer-Update: Ein Engländer für Hartberg?

Transfer-Update: Ein Engländer für Hartberg?

Bundesliga
Fix: SKN St. Pölten muss Leistungsträger ziehen lassen

Fix: SKN St. Pölten muss Leistungsträger ziehen lassen

2. Liga
Rechtsverteidiger gefunden: Real Madrid bedient sich bei Inter

Rechtsverteidiger gefunden: Real Madrid bedient sich bei Inter

4
Sturm Graz muss wochenlang auf Rozga verzichten

Sturm Graz muss wochenlang auf Rozga verzichten

Bundesliga
7
Darf sich Muslic über Mittelfeld-Verstärkung freuen?

Darf sich Muslic über Mittelfeld-Verstärkung freuen?

Deutsche Bundesliga
Einigung: Arsenal will Stammspieler verkaufen

Einigung: Arsenal will Stammspieler verkaufen

Premier League

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg Transfermarkt Douglas Mendes