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Fix! Austria Wien verpflichtet neuen Innenverteidiger

Ibrahim Buhari verstärkt die Defensive der Veilchen langfristig. Der Nigerianer kommt ablösefrei.

Fix! Austria Wien verpflichtet neuen Innenverteidiger Foto: © IMAGO / Bildbyran
Textquelle: © LAOLA1
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Der 24-jährige Ibrahim Buhari wechselt ablösefrei vom schwedischen Erstligisten IF Elfsborg zur Wiener Austria.

Am Verteilerkreis unterschreibt der 24-Jährige einen Vertrag bis 2029. Bei der Austria erhält Buhari die Nummer drei.

Der 1,90-Meter-Mann aus Nigeria hat in der schwedischen Allsvenskan 77 Ligaspiele absolviert. In der Saison 2026 kam er allerdings nur mehr zu fünf Einsätzen.

Starke athletische Voraussetzungen

Austrias Sportvorstand Thomas Zorn zur Neuverpflichtung: "Mit Ibrahim Buhari konnten wir einen Innenverteidiger verpflichten, der mit seinen athletischen Voraussetzungen und seiner Physis hervorragend zu unserem Anforderungsprofil passt."

"Gleichzeitig bleiben wir unserer Strategie treu und verjüngen unseren Kader konsequent weiter. Wir sind überzeugt, dass Ibrahim sportlich wie menschlich hervorragend zu Austria Wien passt und mit seinen Qualitäten unsere Mannschaft bereichern wird."

Bereits am Mittwoch stößt er zum Team und wird sein erstes Mannschaftstraining für die Veilchen bestreiten.

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