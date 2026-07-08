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Rapid: Wird Marokkaner der Ersatz für Amane?
Nachdem der Mittelfeldmotor international gefragt ist, sucht Rapid schon nach einem möglichen Ersatz. Ein ehemaliger marokkanischer U-Nationalspieler soll Kandidat sein.
Der SK Rapid befindet sich offenbar in Gesprächen mit dem defensiv orientierten Mittelfeldspieler Anouar El Azzouzi.
Das berichtet das niederländische Portal "vi.nl".
Der 25-Jährige hat in der vergangenen Saison bei Fortuna Düsseldorf gespielt. Mit der Fortuna ist der Mittelfeldmann aber in die 3. Liga abgestiegen.
Da sein Vertrag mit dem 1. Juli ausgelaufen ist, wäre er nun ablösefrei zu haben.
Mehrere Interessenten
Der Mittelfeldmann mit einer marokkanischen und niederländischen Staatsbürgerschaft hat in seiner Profikarriere auch bei PEC Zwolle und FC Dordrecht gespielt.
Rapid ist allerdings nicht der einzige Verein, der an El Azzouzi dran sein soll. Auch aus der holländischen Eredivisie, aus Nürnberg und aus der MLS soll es Interessenten geben.