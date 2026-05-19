Kapitän vor Salzburg-Abgang - auch ÖFB-Goalie möchte wohl weg

Der FC Red Bull Salzburg beendete die Saison enttäuschend auf Rang drei. Anschließend musste Daniel Beichler gehen. Ein Ex-BVB-Coach wird aktuell gehandelt >>>

Kommende Saison werden die Mozartstädter nur Europa-League-Qualifikation spielen, entsprechend drohen Abgänge.

Laut den "Salzburger Nachrichten" steht Kapitän Mads Bidstrup vor dem Absprung zu Olympique Lyon. Die Verhandlungen mit dem Vierten der Ligue 1 seien fortgeschritten.

Geht das Kapitäns-Duo von Bord?

Alexander Schlager sei weiters unzufrieden und plane einen Abgang. Der ÖFB-Goalie habe dem Bericht zufolge Interessenten aus Deutschland.

Der Salzburger absolvierte bereits die Akademie des Klubs und kehrte vor drei Jahren vom LASK zurück. Weiters ist er Vizekapitän, damit wäre das Führungsduo in Salzburg Geschichte. Mit möglichen Spielen bei der WM kann Schlager weiters Werbung für sich machen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, sein Marktwert beläuft sich auf 2,5 Millionen Euro.