NEWS

Kapitän vor Salzburg-Abgang - auch ÖFB-Goalie möchte wohl weg

Dem FC Red Bull Salzburg droht der Abgang zweier Schlüsselspieler. Der Kapitän steht vor dem Sprung nach Frankreich.

Kapitän vor Salzburg-Abgang - auch ÖFB-Goalie möchte wohl weg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Red Bull Salzburg beendete die Saison enttäuschend auf Rang drei. Anschließend musste Daniel Beichler gehen. Ein Ex-BVB-Coach wird aktuell gehandelt >>>

Kommende Saison werden die Mozartstädter nur Europa-League-Qualifikation spielen, entsprechend drohen Abgänge.

Laut den "Salzburger Nachrichten" steht Kapitän Mads Bidstrup vor dem Absprung zu Olympique Lyon. Die Verhandlungen mit dem Vierten der Ligue 1 seien fortgeschritten.

Geht das Kapitäns-Duo von Bord?

Alexander Schlager sei weiters unzufrieden und plane einen Abgang. Der ÖFB-Goalie habe dem Bericht zufolge Interessenten aus Deutschland.

Der Salzburger absolvierte bereits die Akademie des Klubs und kehrte vor drei Jahren vom LASK zurück. Weiters ist er Vizekapitän, damit wäre das Führungsduo in Salzburg Geschichte. Mit möglichen Spielen bei der WM kann Schlager weiters Werbung für sich machen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, sein Marktwert beläuft sich auf 2,5 Millionen Euro.

Mehr zum Thema

Angelt sich Austria Stürmer von deutschem Zweitligameister?

Angelt sich Austria Stürmer von deutschem Zweitligameister?

Bundesliga
50
Sturm-Youngster im Visier von Topklubs aus Spanien und Italien

Sturm-Youngster im Visier von Topklubs aus Spanien und Italien

Bundesliga
6
Red Bull Salzburg interessiert sich offenbar für Ex-BVB-Coach

Red Bull Salzburg interessiert sich offenbar für Ex-BVB-Coach

Bundesliga
10
Rapid-Stammkraft will verlängern, aber Klub zögert

Rapid-Stammkraft will verlängern, aber Klub zögert

Bundesliga
39
Ein dritter Georgier für den SK Sturm Graz?

Ein dritter Georgier für den SK Sturm Graz?

Bundesliga
28
Zieht es Salzburgs Seonbuchner zu einem deutschen Top-Klub?

Zieht es Salzburgs Seonbuchner zu einem deutschen Top-Klub?

Bundesliga
11
Nach Köln-Abschied: Ex-Austrianer entscheidet sich für Neo-Klub

Nach Köln-Abschied: Ex-Austrianer entscheidet sich für Neo-Klub

Deutsche Bundesliga
1

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg Gerüchteküche Transfermarkt Alexander Schlager Mads Bidstrup