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Große Konkurrenz: Salzburg an U17-Teamspieler Frankreichs dran

Der junge Rechtsverteidiger nahm mit "Les Bleus" zuletzt an der U17-EM teil. Sein Vertrag läuft nächsten Sommer aus.

Große Konkurrenz: Salzburg an U17-Teamspieler Frankreichs dran Foto: © IMAGO / Mauri Levandi
Textquelle: © LAOLA1
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Mathis Chambon hat das Interesse von Red Bull Salzburg auf sich gezogen.

Einem Bericht der "L'Equipe" zufolge beschäftigen sich die "Bullen" mit dem 17-jährigen Rechtsverteidiger von HSC Montpellier. Beim Klub aus der Ligue 1 läuft sein Vertrag im Sommer 2027 aus. Die abgelaufene Saison bestritt Chambon in der U19-Auswahl.

Der Franzose hat zuletzt mit "Les Bleus" an der U17-Europameisterschaft in Estland teilgenommen, dort schied Frankreich im Halbfinale gegen Belgien mit 1:2 aus. Chambon stand in drei der vier Spiele in der Startelf, markierte einen Assist.

Neben Salzburg sollen auch Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund und Villarreal den 1,69 Meter großen Abwehrspieler beobachten.

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