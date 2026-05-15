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Sturm-Juwel: Macht Salzburg gemeinsame Sache mit Chelsea?

Der FC Red Bull Salzburg könnte bei einem jungen Sturm-Juwel mit Chelsea zusammenarbeiten.

Sturm-Juwel: Macht Salzburg gemeinsame Sache mit Chelsea? Foto: © GEPA
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Der FC Red Bull Salzburg ist bekannt dafür, junge Talente an die Salzch zu locken. Die Mozartstädter sollen vor einem Transfer eines jungen Schweizers stehen >>>

In einem anderen Fall könnte man gemeinsame Sache mit Chelsea machen. Bendeguz Kovacs (19/AZ Alkmaar) ist laut Gianluca di Marzio äußerst begehrt. Neben Ex-Klub Ajax interessieren sich Juventus und Chelsea für den Angreifer.

Neun Treffer in der Youth League

Die "Blues" könnten dabei mit dem FC Red Bull Salzburg zusammenarbeiten und so Kovacs vor dem Wechsel an die Stamford Bridge Spielzeit in der ADMIRAL Bundesliga ermöglichen, heißt es.

Der 19-Jährige ist bei "transfermarkt.at" als aktiver A-Teamspieler Ungarns gelistet.

Bei AZ II machte er in der zweitklassigen Keuken Kampion Divisie in der laufenden Saison acht Treffer in 14 Spielen. Beeindrucken konnte er vorwiegend mit seiner Statistik in der UEFA Youth League, neun Treffer und ein Assist in sechs Spielen sind mehr als ordentlich.

Auch für die Profis durfte der Ungar zuletzt im Oberhaus ran, verbuchte drei Einsätze als Joker. Der Vertrag bei AZ läuft bis 2028. Die Niederländer dürfte Interesse an einer Verlängerung haben.

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