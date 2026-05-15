Bericht: Dieser Bundesligist verhandelt mit Markus Schopp

Der TSV Hartberg verhandelt mit Markus Schopp über eine Rückkehr auf die Trainerbank. Das berichtet der "KURIER".

Coach Manfred Schmid wird seinen Vertrag nicht verlängern und die Oststeirer nach dem Ende der Bundesliga-Saison verlassen. Das steht bereits seit April fest.

So könnte Schopp zum bereits dritten Mal in seiner Trainerkarriere als Chefcoach bei den Hartbergern anheuern. Seit seinem Aus beim LASK im April 2025 ist der 52-Jährige ohne Verein.

Anfrage aus dem Ausland

Laut "KURIER" verhandeln der TSV und Schopp bereits seit mehreren Wochen.

Demnach drängen Schlüsselspieler bereits auf eine Trainer-Entscheidung. So zum Beispiel Jürgen Heil, der von der Wiener Austria umworben werden soll. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Schopp soll auch eine Anfrage aus dem Ausland vorliegen. Deshalb werden weitere Trainerkandidaten bei Hartberg gehandelt.

Kehrt Sekerlioglu zum TSV zurück?

Der "KURIER" nennt Ex-Sturm-Trainer Jürgen Säumel und SKN-Coach Cem Sekerlioglu, der mit den "Wölfen" am Donnerstag nur knapp den Bundesliga-Aufstieg verpasste.

Der Trainer der Saison in der ADMIRAL 2. Liga hatte in der Vergangenheit schon als Co-Trainer in Hartberg gearbeitet.

Beim SKN-Saisonabschluss gegen Wels am Donnerstag war Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl im Stadion. Ein Indiz für einen Wechsel?

"Weder Erich Korherr (Hartbergs Sportchef, Anm. d. Red.) noch Brigitte Annerl haben mit mir diesbezüglich gesprochen. Das kann ich mit ruhigem Gewissen sagen", zitieren die "NÖN" Trainer Sekerlioglu, der sich vielmehr auf eine weitere Spielzeit mit dem SKN einstellt: "Wir wollen wieder angreifen."