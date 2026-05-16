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Gazibegovic geht nach Köln zurück, aber...

Der Leihspieler des 1. FC Köln wird den SK Sturm Graz in diesem Sommer wieder verlassen - lässt sich jedoch eine Hintertür offen.

Gazibegovic geht nach Köln zurück, aber... Foto: © GEPA
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Das Bundesliga-Spiel des 32. Spieltags zwischen dem SK Sturm Graz und Rapid (Sonntag, ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wird vorerst das letzte sein für Jusuf Gazibegovic.

Der 26-jährige Außenverteidiger wurde im Jänner vom 1. FC Köln ausgeliehen, musste im Frühjahr jedoch mehrere Male verletzt pausieren.

"Jetzt bin ich wieder zu 100 Prozent fit", erklärt Gazibegovic der "Kleinen Zeitung". Er wolle in seinem möglicherweise letzten Heimspiel in Graz alles reinwerfen und seinen Beitrag zum möglichen nächsten Meistertitel für Sturm liefern.

Und danach? Danach will er "ab der neuen Saison wieder voll in Köln angreifen".

Gazibegovic lässt Hintertür offen: "Wenn Sturm mich braucht..."

Beim 1. FC Köln steht der 26-Jährige noch bis 2028 unter Vertrag. Allerdings muss er eingestehen: "Es wird mir schwerfallen, hier (Anm. aus Graz) wegzugehen, weil ich sehr viele Freunde hier habe und mich extrem wohlfühle."

Womöglich also doch kein Abschied für immer? Der gebürtige Salzburger, der 23 Länderspiele für Bosnien-Herzegowina absolviert hat, es allerdings nicht ins WM-Aufgebot schaffte, lässt sich eine Hintertür offen:

"Wenn Sturm mich braucht, bin ich da. Und wenn ich komme, komme ich wieder mit ganz viel Freude."

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