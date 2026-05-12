WAC legt Preisschild für Nikolas Polster fest
Die Liste an Interessenten für den Keeper der Wolfsberger wird immer länger. Der WAC soll dem Vernehmen nach eine Millionenablöse fordern.
Trotz des fixierten Klassenerhalts könnte dem Wolfsberger AC im Sommer ein großer Aderlass drohen.
Der Abgang von Alessandro Schöpf gilt bereits als beschlossene Sache (zum Nachlesen >>>), mit Nikolas Polster könnte ein weiterer Leistungsträger einen Sommertransfer forcieren.
Informationen von "Sky" zufolge sollen sich diverse Klubs aus der deutschen Bundesliga nach dem 23-jährigen Wiener erkundigt haben.
Zudem soll weiter Interesse von der Insel bestehen >>>
Der WAC ruft für seinen Stammkeeper dem Vernehmen eine Ablösesumme von 1,5 bis 2 Millionen Euro auf. Polster hat in Wolfsberg noch ein Jahr Vertrag.
Auch der Tormann der Saison könnte Österreich im Sommer verlassen >>>