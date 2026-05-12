Trotz des fixierten Klassenerhalts könnte dem Wolfsberger AC im Sommer ein großer Aderlass drohen.

Der Abgang von Alessandro Schöpf gilt bereits als beschlossene Sache (zum Nachlesen >>>), mit Nikolas Polster könnte ein weiterer Leistungsträger einen Sommertransfer forcieren.

Informationen von "Sky" zufolge sollen sich diverse Klubs aus der deutschen Bundesliga nach dem 23-jährigen Wiener erkundigt haben.

Zudem soll weiter Interesse von der Insel bestehen >>>

Der WAC ruft für seinen Stammkeeper dem Vernehmen eine Ablösesumme von 1,5 bis 2 Millionen Euro auf. Polster hat in Wolfsberg noch ein Jahr Vertrag.

Auch der Tormann der Saison könnte Österreich im Sommer verlassen >>>