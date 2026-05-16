Rapid: Neuer Sechser soll kommen - was passiert mit Grgic?

Der SK Rapid kämpft noch um einen Startplatz für die kommende Europacup-Saison.

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Die Kaderplanungen für die kommende Saison laufen unabhängig davon jedoch bereits auf Hochtouren. Vor allem auf der Sechser-Position soll sich einiges tun.

Feststeht bereits, dass Tobias Börkeeiet den SK Rapid verlassen wird. Zudem ist Martin Ndzie, der im vergangenen August für 2,5 Millionen Euro Ablöse kam, seit mehreren Monaten am Meniskus verletzt und könnte noch länger fehlen.

Das ist auch ein Grund, weshalb Rapid-Sportchef Markus Katzer laut "Kurier"-Informationen auf der Suche nach einem neuen defensiven Mittelfeldspieler ist, der zweikampfstark, gut im Spiel mit dem Ball und leistbar ist.

Keine Verhandlungen mit Grgic

Ein Fragezeichen steht hingegen hinter der Zukunft von Lukas Grgic.

Der Vertrag des 30-Jährigen läuft mit Saisonende aus. Ein Vertragsangebot für eine Verlängerung von Rapid gab es bisweilen noch nicht.

"Ich habe bei meinem Manager deponiert, dass bis Saisonende nur Rapid zählt", erklärt Grgic dem "Kurier". Deshalb wurde bislang auch noch mit keinem anderen Verein verhandelt.