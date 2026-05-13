Kassiert WAC 3,5 Millionen Euro für Ballo?

Schwierige Tage für WAC-Leihgabe Thierno Ballo!

Der 24-Jährige musste sich im Grunddurchgang mit Millwall in der zweiten englischen Liga zuletzt mit dem Unentschieden in der vorletzten Runde gegen Leicester vom direkten Aufstieg verabschieden.

Im Playoff-Semifinale folgte das Aus gegen Hull City, damit war auch die letzte Hoffnung auf die Premier League dahin (mehr dazu >>>).

Ballo stand in dieser Saison für Millwall insgesamt 35 Mal auf dem Platz, dabei traf er einmal und lieferte sieben Assists. Nun läuft der Leihvertrag jedoch aus.

"Es ist eine beinharte Knochen-Liga"

"Der aktuelle Stand ist, dass Thierno mal zum WAC zurückkehrt. Wir setzen uns in den nächsten Tagen zusammen, um die Zukunft zu klären. Klar ist, dass Thierno in Wolfsberg noch ein Jahr Vertrag hätte und nicht abgeneigt ist, zu bleiben", wird sein Manager Peter Huemerlehner von der "Kronen Zeitung" zitiert.

Huemerlehner ergänzt: "Auch muss sich Thierno klar werden, ob die Championship noch ein Thema für ihn ist. Millwall schätzt ihn und er wäre für den Verein in der 2. Liga interessant. Es ist jedenfalls eine beinharte Knochen-Liga, eine Metzgerei. Unter 100 Kilogramm geht da eigentlich nichts – für das hat es Thierno sehr gut gemacht."

Marktwert mittlerweile gestiegen

Millwall hat zudem eine Kaufoption für den ÖFB-Legionär. Wie die "Krone" berichtet, soll sich diese auf 3,5 Millionen Euro belaufen.

"Die Klausel ist so ausgelegt, dass auch Thierno ein Mitspracherecht hat", erklärt der Manager des mittlerweile mit sechs Millionen Euro bewerteten Spielers.

Für den WAC steht am Samstag das letzte Spiel der Saison gegen die WSG Tirol an (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).