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Gadou-Nachfolger: Salzburg schnappt sich wohl Abwehr-Juwel

Wenige Tage nach dem fixen Abgang von Joane Gadou zu Borussia Dortmund haben die "Bullen" wohl einen Nachfolger gefunden. Der Youngster kommt aus der Schweiz.

Gadou-Nachfolger: Salzburg schnappt sich wohl Abwehr-Juwel Foto: © GEPA
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Der FC Red Bull Salzburg macht auf dem Transfermarkt wohl Nägel mit Köpfen!

Am Dienstag verkündete der Tabellendritte der ADMIRAL Bundesliga, dass Innenverteidiger Joane Gadou den Klub im Sommer für rund 20 Millionen Euro in Richtung Borussia Dortmund verlassen wird.

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Neuzugang aus der Schweiz

Wenige Tage später haben sich die Verantwortlichen um Sportchef Marcus Mann wohl auf einen Nachfolger geeinigt. Laut "Sky Sport Deutschland" soll Ify Onwuzulike im Sommer in die Mozartstadt wechseln.

Der 16-jährige Schweizer steht aktuell noch beim FC Winterthur unter Vertrag. Salzburg soll sich dabei im Werben unter anderem gegen Bayern und Dortmund durchgesetzt haben.

Vor allem die Perspektive früh Einsätze zu kriegen, soll den Youngster überzeugt haben.

Onwuzulike hat in der laufenden Saison sieben Einsätze in der Schweizer U17-Liga und 14 Spiele in der U19-Liga absolviert. Außerdem ist er aktueller U17-Nationalspieler der Schweiz.

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