Millionen-Einnahmen winken: Duo will Salzburg verlassen

Der FC Red Bull Salzburg war in diesem Transfer-Sommer bereits sehr aktiv - sowohl was Zugänge als auch Abgänge angeht.

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Unter anderem konnten die "Bullen" durch die Spielerverkäufe bereits über 60 Millionen Euro einnehmen. Möglicherweise könnte sich diese Summe schon in Bälde etwas vergrößern.

Abgang: Bischoff in konkreten Gesprächen

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, dürfte Clement Bischoff die Mozartstädter in Kürze verlassen. Der Däne befinde sich bereits in konkreten Gesprächen mit einem potenziellen neuen Arbeitgeber.

"Soccer News" berichtet, dass es sich dabei um den niederländischen Klub NEC Nijmegen handeln könnte. Womöglich könnte der niederländische Erstligist aber auch nur eine Leihe anstreben.

Der 20-jährige Däne der im Frühling suspendiert und degradiert wurde (Die Hintergründe >>>), besitzt in Salzburg noch einen Vertrag bis 2029. Laut den "SN" dürfen sich die "Bullen" im Falle eines fixen Abgangs auf eine Ablöse im Bereich von drei Millionen Euro einstellen.

Daghim möchte weg

Neben Bischoff könnte auch Adam Daghim die "Bullen" verlassen. Bischoffs gleichaltriger Landsmann war vergangene Saison an den VfL Wolfsburg verliehen, konnte nach seiner Rückkehr aber einen guten Eindruck in Salzburgs Vorbereitung hinterlassen.

Daghim sehe seine Zukunft jedoch nicht in Salzburg, wie die "Salzburger Nachrichten" schreiben. Ein deutscher Bundesligist habe den 20-jährigen Flügelstürmer zuletzt näher beobachtet.

Als mögliche Ablöse für Daghim ist eine Summe von rund sieben Millionen Euro im Gespräch. Der Däne ist noch bis 2028 an die "Bullen" gebunden.