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Ex-WAC-Verteidiger soll vor Wechsel in die Premier League stehen

Erst zu Beginn dieses Jahres verließ er die Wolfsberger, nun geht sein rasanter Aufstieg wohl weiter.

Ex-WAC-Verteidiger soll vor Wechsel in die Premier League stehen Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
Textquelle: © LAOLA1
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Im Jänner verkaufte der WAC Chibuike Nwaiwu für 5,5 Millionen Euro an den türkischen Klub Trabzonspor.

Nun dürfte der nächste Schritt für den bulligen Innenverteidiger folgen. Wie türkische Medien berichten, steht der 22-Jährige vor einem Wechsel zum FC Fulham in die Premier League.

Satte Ablöse

Laut "Sky" belaufe sich das Angebot der "Cottagers" auf 27 Millionen Euro, die Türken sollen aber deren 30 fordern. Eine Einigung sei aber zeitnah zu erwarten, schon Anfang nächster Woche soll alles unter Dach und Fach sein.

Nwaiwu kam im Sommer 2024 zum WAC und holte im Vorjahr den UNQA ÖFB-Cup mit den Lavanttalern.

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