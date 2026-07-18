Der SCR Altach präsentiert den nächsten Neuzugang in diesem Sommer.

Die Vorarlberger verpflichten den Deutschen Niklas Niehoff leihweise.

Der 21-Jährige kommt vom deutschen Zweitligisten Holstein Kiel, bei den "Störchen" stand er seit 2023 unter Vertrag. Zwischenzeitlich war der Youngster für eine Saison an den VfL Osnabrück ausgeliehen.

Insgesamt bestritt Niehoff in Deutschland 31 Spiele in der 2. Liga und 34 Spiele in der 3. Liga, wobei ihm in beiden Ligen jeweils zwei Treffer gelangen.

Niehoff ist bei den Altachern als rechter Außenverteidiger vorgesehen.