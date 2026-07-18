Ex-Salzburger doch kein Thema bei Rapid

Der SK Rapid möchte erst Spieler verkaufen, ehe man auf dem Transfermarkt noch einmal nachlegt.

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"Ich will nicht ausschließen, dass es bald zu einer Einigung kommt", erklärt Rapid-Geschäftsführer-Sport Markus Katzer im Gespräch mit dem "Kurier".

Im Hintergrund läuft die Suche nach einem Ersatzmann bereits auf Hochtouren. Laut "Kurier" befasse sich Rapid aktuell mit drei nicht näher genannten Namen, die die Lücke im defensiven Mittelfeld schließen könnten.

Agyekum kein Thema

Lawrence Agyekum ist keiner davon. Der 22-jährige Ghanaer, der von 2022 bis 2025 bei Red Bull Salzburg unter Vertrag stand und aktuell bei Cercle Brügge spielt, wurde zuletzt mit den Hütteldorfern in Verbindung gebracht.

Wie der "Kurier" berichtet, sei Agyekum jedoch kein Kandidat bei Rapid.

Bislang hat sich Rapid mit den Verpflichtungen von Tonni Adamsen (Silkeborg IF) und Nicolas Bajlicz (SV Ried) in diesem Sommer noch etwas ruhig verhalten.