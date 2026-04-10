Nicht im Kader: Salzburg-Youngster offenbar suspendiert

Bereits zum dritten Mal in Folge ist Clement Bischoff nicht Teil des Spieltagskaders von Red Bull Salzburg.

Das dürfte auch einen triftigen Grund haben. Wie "Sky" berichtet, wurde der junge Däne suspendiert.

"Keine Details" von Beichler

"Bullen"-Coach Daniel Beichler will dies im Vorlauf des Schlagerspiels gegen den LASK (zum LIVE-Ticker>>>) nicht bestätigen, bleibt aber auch ein Dementi schuldig: "Wir werden hier keine Details dazu rausgeben", meint er.

Bischoff stand zuletzt am 15. März beim Spiel gegen Rapid für Salzburg auf dem Rasen.