-
Die Argentinien-ViertelstundeAnsakonferenz
-
Highlights: Der Titelverteidiger braucht fünf Minuten für die WendeFIFA WM 2026
-
Ist Spanien jetzt unschlagbar?Ansakonferenz
-
Highlights: Oyarzabal und Porro beenden Frankreichs TräumeFIFA WM 2026
-
ÖFB 2030: Wer steht in der WM-Startelf?Ansakonferenz
-
Highlights: Argentinien dreht gegen die Schweiz erst spät aufFIFA WM 2026
-
Highlights: Bellingham-Doppelpack bringt England ins HalbfinaleFIFA WM 2026
-
Highlights: Spanien profitiert von Tormann-PatzerFIFA WM 2026
-
Highlights: Mbappe und Dembele zaubern erneut für FrankreichFIFA WM 2026
-
Unser WM-Finale steht fest!Ansakonferenz
40 Millionen Euro! Muharemovic geht in die Premier League
Der bosnische Verteidiger verlässt Italien und wechselt nach England. Vom Kuchen bekommen auch der WAC und Austria Klagenfurt etwas.
Der Transfer von Tarik Muharemovic ist offiziell.
Der bosnische Verteidiger verlässt US Sassuolo und wechselt in die Premier League zu Leeds United. Dort unterschreibt der WM-Fahrer einen Vertrag bis Sommer 2031.
Juve kassiert die Hälfte der Ablöse
Die "Peacocks" greifen für den 23-Jährigen tief in die Tasche und überweisen 40 Millionen Euro nach Italien, wovon Juventus Turin wiederum 20 Millionen Euro kassiert.
Die "Alte Dame" hatte bei seinem Transfer im Sommer 2025 zu Sassuolo eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent ausgehandelt.
WAC und Klagenfurt bekommen ebenfalls Geld
Auch der WAC und Austria Klagenfurt bekommen in Form von Solidaritätsbeiträgen ein Stück vom Kuchen ab. Die Lavanttaler dürfen sich über Einnahmen in Höhe von 600.000 Euro freuen, die Klagenfurter erhalten 400.000 Euro.
Der in Ljubljana geborene Muharemovic spielte in den Jugend-Teams der beiden Kärntner Klubs, ehe er 2021 ablösefrei in den Nachwuchs von Juve wechselte.