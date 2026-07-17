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40 Millionen Euro! Muharemovic geht in die Premier League

Der bosnische Verteidiger verlässt Italien und wechselt nach England. Vom Kuchen bekommen auch der WAC und Austria Klagenfurt etwas.

40 Millionen Euro! Muharemovic geht in die Premier League Foto: © IMAGO / EPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Transfer von Tarik Muharemovic ist offiziell.

Der bosnische Verteidiger verlässt US Sassuolo und wechselt in die Premier League zu Leeds United. Dort unterschreibt der WM-Fahrer einen Vertrag bis Sommer 2031.

Juve kassiert die Hälfte der Ablöse

Die "Peacocks" greifen für den 23-Jährigen tief in die Tasche und überweisen 40 Millionen Euro nach Italien, wovon Juventus Turin wiederum 20 Millionen Euro kassiert.

Die "Alte Dame" hatte bei seinem Transfer im Sommer 2025 zu Sassuolo eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent ausgehandelt.

WAC und Klagenfurt bekommen ebenfalls Geld

Auch der WAC und Austria Klagenfurt bekommen in Form von Solidaritätsbeiträgen ein Stück vom Kuchen ab. Die Lavanttaler dürfen sich über Einnahmen in Höhe von 600.000 Euro freuen, die Klagenfurter erhalten 400.000 Euro.

Der in Ljubljana geborene Muharemovic spielte in den Jugend-Teams der beiden Kärntner Klubs, ehe er 2021 ablösefrei in den Nachwuchs von Juve wechselte.

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