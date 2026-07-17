Salah steht vor Wechsel in die Türkei

Mohamed Salah hat nach seinem Vertragsende beim FC Liverpool offenbar einen neuen Verein gefunden.

Der 34-jährige Ägypter steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel in die türkische Süper Lig zu Besiktas Istanbul.

Dort soll der Flügelstürmer einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterzeichnen. Salah kassiert demnach zehn Millionen Euro plus zwei Millionen Boni. Seine erste Forderung soll noch bei 15 Millionen Euro gelegen sein.

Viertbester Torschütze der PL-Historie

Der Superstar hatte die "Reds" nach neun Jahren verlassen. Bereits im März wurde offiziell gemacht, dass der auslaufende Vertrag mit dem Routinier nicht mehr verlängert werde.

Salah hat 442 Spiele für die Engländer absolviert, dabei 257 Tore und 123 Vorlagen verbucht. Mit 193 Treffern in der Premier League steht er hinter Alan Shearer (260), Harry Kane (213) und Wayne Rooney (208) auf Platz vier.

Der Linksfuß gewann mit Liverpool zwei Mal die Premier League, ein Mal die UEFA Champions League und war vier Mal Torschützenkönig. Hinzu kommen weitere nationale Pokale mit den "Reds".

Zuletzt war Salah mit Ägypten bei der WM im Einsatz, dort folgte im Achtelfinale gegen Argentinien nach 2:0-Führung noch das bittere Aus in der regulären Spielzeit. In fünf Spielen traf der 34-Jährige ein Mal und bereitete zwei Tore vor.