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Fix! LASK-Leistungsträger bleibt über die Saison hinaus

Der Cupsieger zieht die Kaufoption beim Leihspieler, womit er bis Sommer 2029 beim Verein verlängert.

Fix! LASK-Leistungsträger bleibt über die Saison hinaus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Gute Nachrichten beim LASK!

Wie der Klub vermeldet, wird die Kaufoption bei Joao Victor "Alemao" Tornich gezogen.

Der brasilianische Innenverteidiger wechselt also fix von Portimonense nach Linz und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029.

"Wichtiger Stabilisator"

Schon kurz nach seiner Ankunft konnte sich Tornich als Stammspieler festsetzen. Wettbewerbsübergreifend kommt er auf 28 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen.

Sportdirektor Dino Buric über den festen Wechsel von Tornich: "Wir sind sehr froh, dass wir Joao Tornich langfristig an den LASK binden konnten. Er hat von Beginn an gezeigt, ein wichtiger Stabilisator für unsere Defensive zu sein, der mit seiner Kopfballstärke, seinem Zweikampfverhalten und seiner Physis unheimlich wichtig für unser Spiel ist. Darüber hinaus ist er noch ein junger Spieler, der bei uns die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen kann."

So feiert der LASK den Cup-Titel

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