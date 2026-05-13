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Red Bull Salzburg verlängert mit Torhüter-Talent

Der Tiroler unterschreibt einen neuen langfristigen Vertrag in der Mozartstadt.

Red Bull Salzburg verlängert mit Torhüter-Talent Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Christian Zawieschitzky verlängert seinen Vertrag beim FC Red Bull Salzburg langfristig.

Der 19-jährige Tiroler unterschreibt vorzeitig ein neues Arbeitspapier bis 2030. In der laufenden Saison kam der Keeper vor allem für den FC Liefering zum Einsatz. Insgesamt absolvierte er 13 Spiele in der ADMIRAL 2. Liga.

Im vergangenen Sommer hütete er bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft das Tor des FC Red Bull Salzburg. In der ADMIRAL Bundesliga stand Zawieschitzky, der 2020 von Wacker Innsbruck in die Mozartstadt gewechselt war, ein Mal zwischen den Pfosten.

"Sein Weg bei uns ist noch längst nicht zu Ende"

Sport-Geschäftsführer Marcus Mann sagt über die Verlängerung: "Wir wissen sehr genau um die Qualitäten von Christian Zawieschitzky und sind überzeugt, dass sein Weg bei uns noch längst nicht zu Ende ist. Genau deshalb haben wir seinen Vertrag schon vorzeitig verlängert und sind glücklich, dass er Teil unserer Mannschaft ist."

"Ich bin dem Klub sehr dankbar für das Vertrauen und freue mich über die vorzeitige Vertragsverlängerung. Das motiviert mich enorm. Jetzt gilt mein voller Fokus meinem weiteren Weg beim FC Red Bull Salzburg, um hier die nächsten Schritte in meiner Entwicklung machen zu können", sagt Zawieschitzky.

In diese Spieler flossen die ersten Red-Bull-Millionen

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