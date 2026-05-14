Ex-Altacher wechselt in die deutsche Bundesliga

David Herold steht kurz vor einem Wechsel in die deutsche Bundesliga.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der ehemalige Altach-Kicker vor der Unterschrift bei Borussia Mönchengladbach.

Der Karlsruher SC, die "Fohlen" um Sportdirektor Rouven Schröder und der Linksverteidiger (23) sollen sich auf einen Deal geeinigt haben.

Eine Halbsaison in Altach verbracht

Eine Ausstiegsklausel soll dem KSC eine Ablöse zwischen dreieinhalb und vier Millionen Euro einbringen. Der Medizincheck steht noch aus, Herold soll am Niederrhein bis 2030 unterschreiben.

Herold, der die Nachwuchsschmiede des FC Bayern München bis zur Amateurmannschaft durchlief, hatte in der laufenden Saison mit acht Torvorlagen geglänzt.

Im Frühjahr 2022/23 hatte der ehemalige U-Nationalspieler Deutschlands auf Leihbasis beim SCR Altach gekickt. Für die Rheindörfler kam er auf 15 Spiele.