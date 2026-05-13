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Nach Salzburg: Auch Sturm mit Interesse an Abwehrtalent

Der junge Innenverteidiger aus Serbien steht wohl in Salzburg und Graz auf dem Zettel. Ein deutscher Zweitligist soll bereits ein konkretes Angebot abgegeben haben.

Nach Salzburg: Auch Sturm mit Interesse an Abwehrtalent Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der SK Sturm Graz zeigt Interesse an einer Verpflichtung von Ahmed Hadzimujovic. Das berichtet das Schweizer Portal "4-4-2.ch".

Laut dem Bericht beschäftigt sich auch der FC Basel mit dem 18-jährigen Innenverteidiger, der beim serbischen Erstligisten FK Novi Pazar unter Vertrag steht. Die konkretere Spur führe aber nach Graz.

Sturm-Sportchef Michael Parensen soll sich in den vergangenen Tagen mit dem Vater von Hadzimujovic getroffen und einen möglichen Transfer besprochen haben.

Angebot aus Bochum

Doch auch der deutsche Zweitligist VfL Bochum dürfte die Fühler nach dem Abwehrtalent ausstrecken.

Wie die serbische Sportseite "Mozzart Sport" berichtet, hat Bochum ein Angebot in der Höhe von insgesamt 850.000 Euro für Hadzimujovic abgegeben.

Der serbische Erstligist habe die Offerte jedoch abgelehnt und strebe eine siebenstellige Ablösesumme an.

Hoch im Kurs

Bereits im April wurde der FC Red Bull Salzburg mit dem serbischen U19-Nationalspieler in Verbindung gebracht (alle Infos >>>).

Auch Udinese Calcio und der FC Brentford, die damals in der Pole-Position um eine Verpflichtung gestanden haben sollen, wurden als Interessenten genannt.

Der 1,90 Meter große Hadzimujovic ist bei Novi Pazar in seiner Debütsaison auf Profiebene gesetzt. Sein Vertrag in Serbien läuft noch bis 2027.

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