LAOLA1-Info: GAK-Stütze vor Wechsel zu Blau-Weiß Linz

Seit knapp vier Jahren spielt Thorsten Schriebl für den GAK, feierte mit dem Klub den Aufstieg 2024 und entwickelte sich zum Führungsspieler.

Im Sommer könnte seine Zeit in Graz enden, sein Vertrag läuft aus. LAOLA1-Informationen zufolge ist der Burgenländer ein Thema bei Blau-Weiß Linz und soll einem Wechsel zum direkten Konkurrenten im Abstiegskampf offen gegenüberstehen.

Schriebl hat sich seinen Weg in den Profifußball hart erarbeitet und diente sich über das burgenländische Unterhaus bis zum SV Lafnitz in die ADMIRAL 2. Liga hoch. Von dort ging es 2022 zum GAK - und demnächst womöglich weiter nach Linz.