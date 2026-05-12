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Millionen-Transfer von Salzburg-Verteidiger wohl fix

Der junge Franzose wird den nächsten Karriereschritt wagen und sich dem deutschen Vizemeister anschließen.

Millionen-Transfer von Salzburg-Verteidiger wohl fix Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Joane Gadou wird den FC Red Bull Salzburg in diesem Sommer in Richtung deutsche Bundesliga verlassen und sich Borussia Dortmund anschließen.

Nach "Sky"-Informationen besteht eine vollständige Einigung zwischen allen beteiligten Parteien.

Der 19-Jährige befindet sich bereits in Dortmund und unterschreibt beim BVB zeitnah einen langfristigen Vertrag bis 2031.

Ein kleiner Teil des Medizinchecks soll noch ausständig sein, ehe der Transfer um eine Gesamtsumme von 19,5 Millionen Euro verkündet werden soll.

Zudem soll es auch mögliche Bonuszahlungen in Höhe von 4,5 Millionen Euro sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 10% geben.

Gadou verabschiedet sich bereits

Auf Social Media verabschiedete sich Joane Gadou bereits von den Fans. Dort schreibt der französische Innenverteidiger: „Ein Kapitel geht zu Ende, aber alles, was ich hier gelernt habe, wird mich für den Rest meiner Karriere und meines Lebens begleiten.“

Für den FC Red Bull Salzburg absolvierte der Franzose insgesamt 58 Pflichtspiele.

Im Sommer 2024 war Gadou für zehn Millionen Euro aus der Nachwuchsabteilung von Paris Saint-Germain zu den Mozartstädtern gewechselt.

Was wurde aus...? So schlagen sich die Salzburg-Abgänge

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