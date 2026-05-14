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Transfer: Grillitsch-Kollege könnte Schalke Millionen einbringen

Rodrigo Zalazar steht kurz davor, der teuerste Neuzugang in der Geschichte von Sporting Lissabon zu werden. Das freut auch Schalke 04.

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Textquelle: © LAOLA1
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Sporting Lissabon steht offenbar kurz davor, Rordrigo Zalazar zum teuersten Neuzugang der Klubgeschichte zu machen.

Wie "A Bola" und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, sei Sporting bereit, 30 Millionen Euro Ablöse an SC Braga zu überweisen.

Damit würde Zalazar seinen Landsmann Manuel Ugarte ablösen, der 2021 für 24,5 Millionen Euro von Famalicao zu Sporting wechselte und neuer Rekordtransfer Sportings werden.

Schalke verdient mit

Zalazar kickt seit 2023 für Braga. In dieser Zeit verbuchte der offensive Mittelfeldspieler aus Uruguay 66 Scorerpunkte in 126 Einsätzen.

Für Braga erwies sich der mittlerweile 26-Jährige als Glücksgriff, als man ihn 2023 für sechs Millionen Euro von Schalke 04 loseisen konnte. Doch auch die Königsblauen dürfen sich mitfreuen, sollte Zalazar um die kolportierte Rekordsumme zu Sporting wechseln.

Schalke besitzt nämlich eine Weiterverkaufsbeteiligung und könnte im Falle eines Transfers dem Vernehmen nach 2,4 Millionen Euro kassieren.

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