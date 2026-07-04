Ehemaliger Premier-League-Spieler trainiert bei Hartberg mit

Unzählige Abgänge, aber nur eine Neuverpflichtung. Beim TSV Hartberg wird in diesem Transfersommer wohl noch einiges passieren.

Magnus Dalpiaz (per Leihe, alle Infos >>>) ist bisher der einzige neue Spieler im Kader von Markus Schopp. Elias Havel kam fest vom LASK, Konstantin Schopps Leihe von Mainz wurde verlängert.

Engländer mit PL-Einsätzen

Darum haben die Oststeirer derzeit auch schon den ein oder anderen Probespieler, wie die "Krone" berichtet. Einer davon ist Josh Martin (24). Der aktuell vereinslose Engländer kann sogar auf fünf Kurzeinsätze für Norwich City (2019/20) in der Premier League zurückblicken.

Seitdem kickte der Flügelspieler vor allem in der dritten bzw. vierten Liga des Landes, bis zum 1. Juli 2026 stand er bei Cheltenham unter Vertrag. "Trotzdem interessant. Wir schauen ihn uns weiter an", meint Schopp zur Personalie.

Sohn von Christoph Freund trainiert ebenso mit

Im Testspiel gegen Ujpest Budapest am Samstag darf sich nicht nur Martin zeigen, sondern auch Simon Freund (21), der Sohn von Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

Außerdem als Probespieler dabei im Training: Tobi Oluwayemi (23). Der englische Keeper stand von 2023 bis 2024 bei der Admira unter Vertrag und lief sogar für Englands U20-Team auf.