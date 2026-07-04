Neuzugang netzt! Salzburg gewinnt Test gegen Podolski-Klub

Bevor es für Red Bull Salzburg ins Trainingslager geht, steht im Nonntal noch ein Test gegen den 14-maligen polnischen Meister Gornik Zabrze an.

Diesen meistert das Team von Neo-Trainer Danny Röhl. Salzburg gewinnt 2:1.

Bereits in der sechsten Minute bewahrt die Stange die Gäste nach einem Schuss von Vertessen vor dem frühen Rückstand.

Der Bundesligist drückt weiter. Wenig später vergeben Kitano (8.) und Veratschnig (11.) nur knapp. Erstgenannter zwingt Tormann Schulz kurz darauf zu einer Parade (18.) .

Neuzugang trifft zur Führung

Das erste Tor fällt in der 23. Minute. Neuzugang Veratschnig probiert es von außerhalb des Sechzehners und trifft platziert ins linke Eck.

Mit Barry hat ein weiterer Neuankömmling die Chance zu erhöhen (27., 44.). Dies gelingt ihm jedoch nicht, somit geht es trotz einiger guter Möglichkeiten mit 1:0 in die Pause.

Bei Salzburg verlassen alle Spieler nach 45 Minuten das Feld, die Polen wechseln hingegen nicht.

Ausgleich nach Ecke

Nach der Pause starten die Polen gut. In der 54. Minute fällt das 1:1. Nach einem Eckball trifft Massimo ins Tor.

Nahezu im Gegenzug gleichen die Mozartstädter wieder aus. Daghim setzt sich sehenswert durch seine Gegenspieler durch. Mit lediglich einem Schuh ist er nicht zu stoppen und legt auf Konate ab, der auf 2:1 stellt.

Der neu eingewechselte Schlussmann Nikola Sarcevic darf sich wenig später erneut gegen Massimo beweisen (69.). Doch auch die "Bullen" lassen nicht locker, Daghim verfehlt per Volley nur knapp (73.).

Beide Mannschaften kommen in der Schlussphase noch zu Chancen, ein Tor fällt jedoch nicht mehr. Damit gewinnt Salzburg gegen den Klub von Eigentümer Lukas Podolski mit 2:1.

Neue Gesichter zeigen Können

Bei den "Bullen" stehen in der ersten Halbzeit mit Barry, Veratschnig und Boma drei neue Gesichter auf dem Feld, zudem spielt Mellberg, der lange Zeit an einer Knieverletzung laborierte.

Nach der Pause zeigt sich ein ähnliches Bild. Mit Mazurek und Schmid laufen weitere neue Spieler auf. Auch Rückkehrer Daghim, der lang verletzte Kawamura und der lang ausgeschlossene Bischoff sind dabei.

Aufstellung Salzburg: Zawieschitzky (46. Sarcevic); Veratschnig (46. Morgalla), Boma (46. Chase), Mellberg (46. Zabransky), Krätzig (46. Schmid; 79. Bischoff); Barry (46. Kawamura), Diabate (46. Mazurek); Baidoo (46. Redzic), Kitano (46. Diakite; 79. Matijasevic), Camara (46. Daghim); Vertessen (46. Konate)