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Gute Nachrichten: Rapid-Verteidiger zurück im Mannschaftstraining

Der Innenverteidiger absolviert nach seiner schweren Muskelverletzung erste Einheiten mit der Mannschaft und dürfte bald ein Comeback feiern.

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Gute Nachrichten für den SK Rapid: Innenverteidiger Jean Marcelin ist nach mehr als zehnmonatiger Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining des Rekordmeisters eingestiegen.

Der 26-Jährige war vor der Saison 2025/26 für eine Ablösesumme von 100.000 Euro nach Hütteldorf gewechselt und etablierte sich unter Trainer Peter Stöger auf Anhieb als Stammspieler in der Innenverteidigung.

Seine erste Saison bei Grün-Weiß nahm jedoch ein jähes Ende. Am dritten Spieltag der Bundesliga-Saison verletzte sich Marcelin im August 2025 beim Spiel gegen den SCR Altach ohne Fremdeinwirkung schwer. Der Abwehrspieler blieb im Rasen hängen und zog sich eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zu, die das vorzeitige Saison-Aus bedeutete.

Comeback zum Pflichtspielstart in Sicht

Nun gibt es für Rapid und Marcelin endlich Grund zur Freude. Im Rahmen der laufenden Sommervorbereitung absolvierte der Innenverteidiger erstmals wieder das Mannschaftstraining.

Damit dürfte der Nationalspieler Madagaskars rechtzeitig zum Pflichtspielauftakt fit werden. In knapp drei Wochen starten die Hütteldorfer in der Qualifikation zur UEFA Conference League in die Saison 2026/27 – mit Marcelin als zusätzlicher Option für die Defensive.

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