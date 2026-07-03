Nach Leihe: 50-Millionen-Mann zurück beim FC Bayern

Im Sommer 2024 wechselte Joao Palhinha für 51 Millionen Euro vom FC Fulham zum FC Bayern München.

Die Bayern erhofften sich mit dem defensivstarken Sechser mehr Stabilität in ihre Mannschaft zu bringen, doch unter dem damals noch neuen Trainer Vincent Kompany spielte der Portugiese fast gar keine Rolle.

Daher ging es für Palhinha vergangen Sommer per Leihe zurück nach London zu Tottenham Hotspur. Bei den Spurs spielte der 30-Jährige wieder eine größere Rolle.

Spurs erfüllen Wunsch nicht

Daher wollte der Mittelfeldspieler auch über die Leihe hinaus in Nordlondon bleiben.

"Wer möchte nicht für Tottenham spielen und hierbleiben? Ich habe hier alles. Das ist wie eine Ehe", sagte er.

Die Spurs hatten eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro, die sie jetzt jedoch verstreichen ließen. Stattdessen verstärkten sie sich mit Palhinhas Landsmann Mateus Fernandes für knapp 100 Millione Euro.

Zurück zum Jugendklub?

Daraufhin verabschiedete sich Palhinha auf Instagram bei den Fans der Spurs.

Nun ist er vorerst wieder zurück in München. Allerdings dürfte es der 37-fache portugiesiche Nationalspieler unter Kompany weiterhin schwer haben.

Laut "Sky Sports" könnte Palhinha Interesse an einer Rückkehr zu seinem Jugendklub Sporting Lissabon haben. Jedoch verpflichtete der Hauptstadtklub in diesem Sommer bereits fünf Mittelfeldspieler für knapp 80 Millionen Euro.

Bis auf weiteres steht der Portugiese mal wieder im Kader von Bayern. Ein Abgang bis zum Ende des Transferfensters ist jedoch wahrscheinlich.