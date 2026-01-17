Fix! Dominik Prokop verlässt Hartberg

Der TSV Hartberg hat einen Winter-Abgang zu verkünden!

Drei Wochen vor dem Start der Rückrunde in der ADMIRAL Bundesliga verlässt Offensivspieler Dominik Prokop die Oststeirer. Das gab der Klub am Samstag offiziell bekannt.

Der 28-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum bosnischen Erstligisten FK Zeljeznicar Sarajevo. "Die Zeit in Hartberg werde ich immer in guter Erinnerung behalten, ich hatte hier eine sehr schöne aber auch herausfordernde und lehrreiche Zeit. Ich wünsche dem Verein alles Gute", so Prokop.

Der Wiener kam im Februar 2023 vom kroatischen Klub HBK Gorica nach Hartberg und absolvierte insgesamt 96 Pflichtspiele für den Klub. In diesen gelangen ihm 14 Tore und elf Vorlagen.