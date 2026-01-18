WSG-Stütze weckt wohl Begehrlichkeiten auf der Insel

Jamie Lawrence gehört auch in dieser Saison zu den wichtigsten Spielern der WSG Tirol.

Der Innenverteidiger verpasste in der ADMIRAL Bundesliga keine Minute, netzte bewerbsübergreifend außerdem schon zwei Mal. Das weckt nun offenbar erneut internationale Begehrlichkeiten.

Wie Transfer-Journalist Rudy Galetti berichtet, hat der Deutsche das Interesse mehrerer Klubs auf sich gezogen. Darunter Celtic Glasgow und einige Vereine aus der zweiten englischen Liga.

Da es laut Galetti wohl nicht zu einer Vertragsverlängerung kommt, wäre die WSG für einen Wintertransfer offen.

Angebote aus China, Russland, Spanien und der Türkei

Doch nicht nur Teams von der Insel dürften es auf Lawrence abgesehen haben. Laut dem Bericht gebe es auch Angebote aus Spanien, der Türkei, China und sogar Russland.