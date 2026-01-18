NEWS
Chelsea vor nächstem Millonen-Transfer
Die "Blues" wollen sich in der Defensive verstärken. Es dürfte der zweitteuerste Transfer des aktuellen Winter-Transferfensters werden.
Der FC Chelsea steht wohl vor der Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers.
Die "Blues" haben bereits persönliche Vertragsbedingungen mit Jérémy Jacquet als neuem Innenverteidiger vereinbart. Das berichtet Transfer-Journalist Fabrizio Romano via "X".
Der Vertrag sei bereit, der 20-jährige Spieler ist interessiert und die Gespräche mit seinem aktuellen Arbeitgeber laufen weiter. Stade Rennes fordert eine klubinterne Rekordablöse von rund 65 Mio. €.
Das aktuelle Angebot von Chelsea liegt noch darunter, aber die Verhandlungen dauern an, nachdem bereits eine erste Reise nach Frankreich stattgefunden hat.