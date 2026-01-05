NEWS

Ausverkauf beim LASK? Vier Spieler vor Abgang

Neben Valon Berisha werden weitere Spieler vom Trainingsstart freigestellt, um sich neue Vereine suchen zu können.

Ausverkauf beim LASK? Vier Spieler vor Abgang Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lenny Pintor und Mohamed Sanogo werden wie Valon Berisha (alle Infos hier nachlesen >>>) vom Trainingsstart des LASK freigestellt. Das Trio soll sich auf Vereinssuche begeben dürfen.

Auch Sommerneuzugang Bryan Teixeira steht laut Informationen von "Sky" vor einem Abschied, Interesse soll es aus den Niederlanden und Belgien geben.

Alle genannten Spieler kommen in dieser Saison im Team von Trainer Didi Kühbauer nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

Die besten Bundesliga-Choreos 2025

SK Rapid

Slideshow starten

82 Bilder

Mehr zum Thema

Valon Berisha: Die Zeichen stehen auf LASK-Abschied

Valon Berisha: Die Zeichen stehen auf LASK-Abschied

Bundesliga
10
14-Jähriger von der Austria zu Liverpool

14-Jähriger von der Austria zu Liverpool

Bundesliga
Schlägt Rapid in der 2. Deutschen Bundesliga zu?

Schlägt Rapid in der 2. Deutschen Bundesliga zu?

Bundesliga
14
Wiedersehen mit Laimer und Freund! Salzburg empfängt Bayern

Wiedersehen mit Laimer und Freund! Salzburg empfängt Bayern

Bundesliga
2
Winter-Abgang möglich! GAK zeigt Interesse an Ried-Spieler

Winter-Abgang möglich! GAK zeigt Interesse an Ried-Spieler

Bundesliga
6
Ortlechner dementiert FAK-Gerüchte

Ortlechner dementiert FAK-Gerüchte

Bundesliga
43
BW Linz: Zwei ÖFB-Legionäre im Visier

BW Linz: Zwei ÖFB-Legionäre im Visier

Bundesliga
2
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball LASK Didi Kühbauer Bryan Silva Teixeira Mohamed Sanogo Valon Berisha Lenny Pintor