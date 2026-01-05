Ausverkauf beim LASK? Vier Spieler vor Abgang

Lenny Pintor und Mohamed Sanogo werden wie Valon Berisha (alle Infos hier nachlesen >>>) vom Trainingsstart des LASK freigestellt. Das Trio soll sich auf Vereinssuche begeben dürfen.

Auch Sommerneuzugang Bryan Teixeira steht laut Informationen von "Sky" vor einem Abschied, Interesse soll es aus den Niederlanden und Belgien geben.

Alle genannten Spieler kommen in dieser Saison im Team von Trainer Didi Kühbauer nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.