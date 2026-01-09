LASK-Offensivspieler wechselt in die Türkei

Nun ist es fix. Der LASK gibt seinen Offensivmann Lenny Pintor ab.

Der 25-jährige Franzose wurde zuletzt für das Training freigestellt und nicht für das Trainingslager der Linzer in Belek nominiert. Einstweilen war er auf der Suche nach einem neuen Verein.

Wie die Oberösterreicher am Freitag mitteilen, wurde Pintor in der Türkei fündig. Er wechselt mit sofortiger Wirkung zu Eyüpspor, in die türkische Süper Lig. Der Verein liegt aktuell am 17. Tabellenplatz.

Dort trifft er auf den ehemaligen LASK-Spieler Metehan Albunbaş.

Spielte unter Kühbauer keine Rolle mehr

Pintor kam im Sommer 2023 aus Frankreich vom AS St. Etienne nach Linz, wo 39 Pflichtspieleinsätze folgten. Ihm gelangen während dieser Zeit drei Assists. Über ein Tor durfte er hingegen nicht jubeln.

In der aktuellen Saison brachte es der Franzose lediglich auf drei Kurzeinsätze. Unter Dietmar Kühbauer wurde ihm keine Beachtung mehr geschenkt.