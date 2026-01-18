NEWS

Englische Zweitligaklubs an Rapid-Leihgabe interessiert

Neben einigen Championship-Teams sollen auch Top-Klubs aus Ungarn am Rapid-Leihspieler dran sein.

Dominik Vincze dürfte auf der Insel heiß begehrt sein.

Am 21-jährigen Verteidiger des TSV Hartberg, der vom SK Rapid Wien ausgeliehen ist, sollen laut Transfer-Experte Rudy Galetti einige EFL-Championship-Teams interessiert sein. Außerdem sollen auch ungarische Top-Klubs ihre Fühler nach dem Defensivspieler ausgestreckt haben.

Um welche Vereine es sich handelt, ist noch nicht bekannt.

Vincze spielt seit Sommer des vergangenen Jahres leihweise bei den Steirern. Für den TSV hat er wettbewerbsübergreifend 20 Spiele bestritten und ein Tor erzielt - mit Ausnahme des Saisonauftakts gegen die WSG Tirol hat der Verteidiger in jedem Spiel für Hartberg durchgespielt.

