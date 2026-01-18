Hartberg-Stürmer vor Absprung ins Ausland

Verliert der TSV Hartberg nach Dominik Prokop den nächsten Offensivspieler?

Wie Transfer-Journalist Rudy Galetti von "TEAMtalk" berichtet, steht Patrik Mijic kurz vor dem Abgang. Demnach gebe es bereits eine Einigung zwischen Hartberg und AE Kifisias.

Der aktuelle Tabellen-Achte der griechischen Super League wolle den kroatischen Stürmer vorerst nur leihen, soll sich aber eine Kaufoption in der Höhe von 700.000 Euro gesichert haben. Laut Galetti werde der Medizincheck bereits am kommenden Montag stattfinden.

Mijic war in der letzten Saison mit 18 Treffern der beste Torschütze der Hartberger. In dieser Spielzeit kommt der 27-Jährige kaum über die Joker-Rolle hinaus, stand in der ADMIRAL Bundesliga nur drei Mal in der Startelf und erzielte ein Tor.