NEWS

Rapid lehnt offenbar Schalke-Offerte ab

Der Klub des Tirolers Miron Muslic interessiert sich für einen Rapid-Kicker und soll in Wien vorstellig geworden sein.

Rapid lehnt offenbar Schalke-Offerte ab Foto: © IMAGO / Harald Dostal
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Serge-Philippe Raux-Yao (27) gilt als heißer Abgangskandidat beim SK Rapid.

Laut "Fußball Transfers" haben die Wiener jetzt ein Angebot von Schalke 04 erhalten. Demnach gehe es um eine Leihe samt Kaufoption in Höhe von rund vier Millionen Euro.

Rapid lehnt offenbar ab

Dem Bericht zufolge bevorzuge Rapid aber einen fixen Abgang, habe das Ganze entsprechend abgelehnt. Schalke bleibe interessiert, weiters sei Lens aus Frankreich im Rennen.

Der Franzose besitzt einen Vertrag bis 2028 und einen Marktwert von vier Millionen Euro. Beim FC Schalke 04 ist mit Miron Muslic ein Tiroler Cheftrainer.

Mehr zum Thema

Top-Gehalt winkt: Muslic-Klub will mit Torjäger verlängern

Top-Gehalt winkt: Muslic-Klub will mit Torjäger verlängern

Deutsche Bundesliga
Bericht: LASK vor Einigung mit Ex-Rapidler

Bericht: LASK vor Einigung mit Ex-Rapidler

Bundesliga
7
Millionen-Ablöse fällig: Salzburg an VfB-Talent dran?

Millionen-Ablöse fällig: Salzburg an VfB-Talent dran?

Bundesliga
73
Dominik Fitz ist dem WAC zu teuer

Dominik Fitz ist dem WAC zu teuer

Bundesliga
49
Transfer-Update: Vertrag für Laimer, Kühbauer will Ex-Spieler

Transfer-Update: Vertrag für Laimer, Kühbauer will Ex-Spieler

Bundesliga
Hartbergs neuer Goalie kommt wohl vom FC Liverpool

Hartbergs neuer Goalie kommt wohl vom FC Liverpool

Bundesliga
7
Verlässt WM-Held Barcelona für Real Madrid?

Verlässt WM-Held Barcelona für Real Madrid?

La Liga

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Schalke 04 SK Rapid Gerüchteküche Transfermarkt Serge-Philippe Raux-Yao