Rapid lehnt offenbar Schalke-Offerte ab

Serge-Philippe Raux-Yao (27) gilt als heißer Abgangskandidat beim SK Rapid.

Laut "Fußball Transfers" haben die Wiener jetzt ein Angebot von Schalke 04 erhalten. Demnach gehe es um eine Leihe samt Kaufoption in Höhe von rund vier Millionen Euro.

Rapid lehnt offenbar ab

Dem Bericht zufolge bevorzuge Rapid aber einen fixen Abgang, habe das Ganze entsprechend abgelehnt. Schalke bleibe interessiert, weiters sei Lens aus Frankreich im Rennen.

Der Franzose besitzt einen Vertrag bis 2028 und einen Marktwert von vier Millionen Euro. Beim FC Schalke 04 ist mit Miron Muslic ein Tiroler Cheftrainer.