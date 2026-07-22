Salzburg, Zypern, Australien: Goiginger mit spannenden Optionen

Thomas Goiginger (33) hat bereits 253 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga absolviert. Nach seiner Anfangszeit beim SV Grödig machte er sich nach einem Zweitliga-Kapitel bei Blau-Weiß Linz vor allem beim LASK einen Namen.

Nach einem Auslandsabenteuer bei Osnabrück kehrte er 2024 zu Blau-Weiß zurück, seit dem Abstieg aus der Bundesliga ist der Routinier ohne Klub.

Heimat oder Auslandsabenteuer?

An Angeboten mangelt es laut "Salzburger Nachrichten" aber nicht. Aus der ADMIRAL Bundesliga signalisiere die WSG Tirol Interesse.

Für den Salzburger könnte es aber auch zurück in die Heimat gehen, demnach denke Zweitligist SV Austria Salzburg an den Offensiv-Mann.

Ein spannendes Auslandsabenteuer könnte Goiginger ebenso angehen. Dem Bericht zufolge gebe es Interesse von Melbourne City (Australien) und Nea Salamina Famagusta (Zypern).