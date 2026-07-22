NEWS

Salzburg, Zypern, Australien: Goiginger mit spannenden Optionen

Thomas Goiginger spielte in der abgelaufenen Saison für Blau-Weiß Linz. Ein Klub aus der ADMIRAL Bundesliga ist nach wie vor interessiert.

Salzburg, Zypern, Australien: Goiginger mit spannenden Optionen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Thomas Goiginger (33) hat bereits 253 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga absolviert. Nach seiner Anfangszeit beim SV Grödig machte er sich nach einem Zweitliga-Kapitel bei Blau-Weiß Linz vor allem beim LASK einen Namen.

Nach einem Auslandsabenteuer bei Osnabrück kehrte er 2024 zu Blau-Weiß zurück, seit dem Abstieg aus der Bundesliga ist der Routinier ohne Klub.

Heimat oder Auslandsabenteuer?

An Angeboten mangelt es laut "Salzburger Nachrichten" aber nicht. Aus der ADMIRAL Bundesliga signalisiere die WSG Tirol Interesse.

Für den Salzburger könnte es aber auch zurück in die Heimat gehen, demnach denke Zweitligist SV Austria Salzburg an den Offensiv-Mann.

Ein spannendes Auslandsabenteuer könnte Goiginger ebenso angehen. Dem Bericht zufolge gebe es Interesse von Melbourne City (Australien) und Nea Salamina Famagusta (Zypern).

Mehr zum Thema

Rapid matcht sich wohl mit Wiener Coach um dänischen Youngster

Rapid matcht sich wohl mit Wiener Coach um dänischen Youngster

Bundesliga
Transfer-Update: Abgänge bei Rapid und Salzburg?

Transfer-Update: Abgänge bei Rapid und Salzburg?

Bundesliga
Belgischer Meister ist heiß auf Salzburg-Stürmer

Belgischer Meister ist heiß auf Salzburg-Stürmer

Bundesliga
48
Rapid lehnt offenbar Schalke-Offerte ab

Rapid lehnt offenbar Schalke-Offerte ab

Bundesliga
43
Bericht: LASK vor Einigung mit Ex-Rapidler

Bericht: LASK vor Einigung mit Ex-Rapidler

Bundesliga
13
Millionen-Ablöse fällig: Salzburg an VfB-Talent dran?

Millionen-Ablöse fällig: Salzburg an VfB-Talent dran?

Bundesliga
89
Dominik Fitz ist dem WAC zu teuer

Dominik Fitz ist dem WAC zu teuer

Bundesliga
68

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball WSG Tirol Gerüchteküche Transfermarkt Thomas Goiginger SV Austria Salzburg Melbourne City