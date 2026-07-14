Die Wiener Austria hat das neue Heim- und Auswärtstrikot für die neue Spielzeit präsentiert.

Unter dem Leitsatz "Geschichte in die Zukunft tragen" verbinden die neuen Dressen die Geschichte mit dem Bekenntnis, die Werte von Austria Wien auch für kommende Generationen auf und abseits des Platzes sichtbar weiterzutragen.

Der Verein wurde vor 115 Jahren gegründet, vor 100 Jahren wurde aus dem Wiener Amateur-Sportverein der Fußballklub Austria Wien.

"Zwei Jubiläen, die für eine unverwechselbare Identität, gelebte Leidenschaft und eine Gemeinschaft stehen, die Generationen verbindet. Das neue Trikot verbindet genau diese Wurzeln mit allem, was vor uns liegt", heißt es.

Violett und Weiß

Die neuen Trikots sind schlicht in Violett und Weiß gehalten, bewusst eingesetzte Retroelemente sollen die Brücke zwischen Geschichte und Zukunft schlagen.

Das historische Vereinswappen erinnere an die Wurzeln der Austria, während die markanten Urania-Fassadenbänder in der Mitte des Trikots die fünf Vereinslogos aus 115 Jahren Vereinsgeschichte vereinen sollen.

Die Linienführung ist eine Hommage an klassische Austria-Trikots und verleihe dem Design einen authentischen Retro-Charakter.

Im Nacken ist die Aufschrift "Fußballklub Austria Wien" eingenäht, im Bund des Trikots die fünf Ehrenkapitäne mittels "Hussak, Nausch, Fiala, Sara, Prohaska" verewigt.