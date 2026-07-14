Nach Schlager-Abgang: Salzburg bestimmt neue Nummer 1

Der FC Red Bull Salzburg hat sich auf eine neue Nummer 1 festgelegt.

Nachdem die Position durch den Abgang von Alexander Schlager vakant geworden war, sorgten die Verantwortlichen nun rasch für Klarheit: Christian Zawieschitzky wird als neue Nummer eins in die Saison gehen.

"Nervös bin ich wegen der neuen Rolle nicht. Ich freue mich einfach, dass mir dieses Vertrauen entgegengebracht wird", meint Zawieschitzky.

Neue Nummer 1 mit alter Nummer

Trotz seiner neuen Rolle wird der 19-jährige Tiroler weiter mit der Rückennummer 52 auflaufen. "Mit der 52 kann ich meine ganz eigene Geschichte schreiben", begründet der neue Stammkeeper der Salzburger seine Entscheidung gegen die prestigeträchtige Nummer.

Aktuell fehlt dem Torwartteam der Salzburger aber noch die nötige Erfahrung - Nikola Sarcevic, aktuell der erste Ersatzmann, ist genau wie Zawieschitzky erst 19 Jahre alt.

"Es wird für das Torwartteam definitiv noch jemand dazukommen. Es muss jemand sein, der diese Rolle als Nummer 2 voll und ganz annimmt und Chris optimal unterstützt, im Fall der Fälle aber eben auch die nötige Qualität besitzt, um jederzeit spielen zu können", kündigt Sportdirektor Marcus Mann an.

Der Stammkeeper der Altacher soll eine Option sein >>>