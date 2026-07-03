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Das ist das neue Rapid-Trikot!

Die Hütteldorfer veröffentlichen den ersten Trikotsatz des neuen Herstellers Mizuno.

Das ist das neue Rapid-Trikot! Foto: © Daniel Widner | SK Rapid Wien
Textquelle: © LAOLA1
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Die neuen Trikots des SK Rapid sind da!

In den Internet-Foren tauchten bereits erste Leaks der neuen "Wäsch" auf, diese haben sich nun bewahrheitet. Das Heimtrikot kommt im klassischen Grün mit einem grün-weißen Kragen und weiteren Details auf den Ärmeln daher.

Und auch beim Auswärtstrikot bleibt der neue Hersteller Mizuno den Vereinsfarben der Hütteldorfer treu: Rot, blau und weiß. Was weiterhin bleibt, ist das orangene Logo von Brustsponsor "Wien Energie" bei den Heimdressen.

Hoffmann: "Bestreiten neue Wege in der Trikot-Geschichte"

"Mit diesen beiden Trikots und den sehr individuellen Designs, die erst bei genauerem Anblick sichtbar sind, beschreiten wir definitiv neue Wege in der Trikot-Geschichte des SK Rapid", so Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann.

Das Motto der neuen Trikots ist "Im Stil der Jugend". Dabei trage das Heimtrikot die Handschrift des Otto-Wagner-Pavillons und interpretiert dessen ikonische Gestaltungselemente auf moderne Weise. Die Auswärtsdressen sollen die Musterung des Wiener Secessionsgebäude aufgreifen.

Darüber hinaus befinden sich kleine Details auf den Dressen: Die Initialen "SCR" auf dem Ärmel- bzw. Kragenbund, ein Detail-Label mit dem Hütteldorfer Bahnhof und der Aufschrift "Wien. West. Hütteldorf." auf dem unteren Saum.

Erhältlich sind die neuen Trikots ab dem 18. Juli, schon jetzt können sie vorbestellt werden.

© Daniel Widner | SK Rapid Wien
© Daniel Widner | SK Rapid Wien

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