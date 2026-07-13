WAC holt Remis gegen Europacup-Starter

Der Wolfsberger AC holt im zweiten Testspiel in Folge ein Unentschieden.

Das insgesamt sechste Testspiel der Lavanttaler gegen den tschechischen Europacup-Starter FC Hradec Kralove endet am Montag mit einem 1:1-Remis.

In Maria Alm (Salzburg) bringt Daniel Trubec (11.) die Tschechen früh in Führung. Nach der Pause besorgt Donis Avdijaj das Tor zum 1:1-Endstand (54.).

Am Freitag testet die Silberberger-Truppe gegen Zweitligist Kapfenberger SV, am Montag wartet die Generalprobe gegen Regionalligist ATUS Velden.