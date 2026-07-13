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WAC holt Remis gegen Europacup-Starter

Im sechsten Testspiel setzt es für die Silberberger-Truppe neuerdings ein Unentschieden.

WAC holt Remis gegen Europacup-Starter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Wolfsberger AC holt im zweiten Testspiel in Folge ein Unentschieden.

Das insgesamt sechste Testspiel der Lavanttaler gegen den tschechischen Europacup-Starter FC Hradec Kralove endet am Montag mit einem 1:1-Remis.

In Maria Alm (Salzburg) bringt Daniel Trubec (11.) die Tschechen früh in Führung. Nach der Pause besorgt Donis Avdijaj das Tor zum 1:1-Endstand (54.).

Am Freitag testet die Silberberger-Truppe gegen Zweitligist Kapfenberger SV, am Montag wartet die Generalprobe gegen Regionalligist ATUS Velden.

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