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NEWS
WAC holt Remis gegen Europacup-Starter
Im sechsten Testspiel setzt es für die Silberberger-Truppe neuerdings ein Unentschieden.
Der Wolfsberger AC holt im zweiten Testspiel in Folge ein Unentschieden.
Das insgesamt sechste Testspiel der Lavanttaler gegen den tschechischen Europacup-Starter FC Hradec Kralove endet am Montag mit einem 1:1-Remis.
In Maria Alm (Salzburg) bringt Daniel Trubec (11.) die Tschechen früh in Führung. Nach der Pause besorgt Donis Avdijaj das Tor zum 1:1-Endstand (54.).
Am Freitag testet die Silberberger-Truppe gegen Zweitligist Kapfenberger SV, am Montag wartet die Generalprobe gegen Regionalligist ATUS Velden.