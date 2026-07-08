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"Der Stoff, aus dem Träume sind": Das sind die neuen GAK-Trikots

Rot-Weiß und Blau sind die Farben, die die neuen Dressen der Grazer bestimmen.

"Der Stoff, aus dem Träume sind": Das sind die neuen GAK-Trikots Foto: © GAK
Textquelle: © LAOLA1
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Der GAK hat am Mittwochabend das Heim- und Auswärtstrikot für die neue Pflichtspiel-Saison präsentiert.

Das Heimdress stelle eine Hommage an die legendären Europacup-Nächte, ist in Rot und Weiß längs geteilt. Dazu kommen ein V-Ausschnitt und Ärmel mit rotem Strich. Im Nacken wurde der Schriftzug "Alles für Rot-Weiß" eingenäht.

Das Ausweichtrikot ist in Royalblau gehalten, dazu kommt ein Polokragen mit Knopf, Bünchen in Rot-Weiß-Blau und das Gründungsmonogramm wurde direkt ins Gewebe eingewebt.

Auswärtstrikot bleibt unverändert

Das Auswärtstrikot bleibt indes dasselbe wie in der Vorsaison, auch die Tormanndressen bleiben unverändert.

"Unsere neuen Trikots erzählen die Geschichte dieses Vereins. Sie verbinden die großen Meilensteine unseres Weges mit der Gegenwar", zeigt sich Präsident René Ziesler begeistert vom Ergebnis.

"Das Heimtrikot repräsentiert in Weiß und Rot alles, wofür der GAK seit 1902 steht, das neue 3. Trikot holt mit dem eingeprägten Gründungsschriftzug ein Stück unserer Herkunft auf den Platz. Das ist für uns mehr als ein Dress, das ist ein Bekenntnis. Alles für Rot-Weiß", so Zielser weiter.

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